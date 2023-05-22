Meteoroloji'den 12 il için kritik uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu yayımladı. 12 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunulurken hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Adana, Mersin, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Bolu ve Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
12 il için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak için sarı kodlu uyarıda bulundu.
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