Meteoroloji uyardı: Yeni haftada sağanak geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı rapora göre yeni hafta sağanak yağış ile başlayacak.

Yeni haftada sıcaklıklar düşecek

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, pazartesi gününden itibaren Trakya başta olmak üzere kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 15 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli ve Muğla çevreleri, Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir’in batı kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, havanın etkisine girmesi bekleniyor.

Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Kuvvetli rüzgara karşı uyarı

Rüzgarın; Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarına güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.