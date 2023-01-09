Meteoroloji uyardı! Yağış geliyor!

Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.Hava sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Salı gününden itibaren Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yağışlı hava bekleniyor.

Yağışlar çarşamba günü İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde de etkili olacak.