Meteoroloji uyardı! Tüm yurtta hissedilecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, "Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Edirne, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Osmaniye, Eskişehir ve Bolu çevreleri, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor." denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cumartesi ve pazar günleri sağanak yağmurun yurt genelinde etkili olacağını açıkladı.