Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor!

Sonbaharın gelmesiyle yurdun büyük bölümünde sıcaklıklar düştü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 ilde şiddetli sağanak uyarsında bulundu.

2 ilde turuncu, 8 ,lde sarı kodlu uyarı

Meteoroloji tarafından yayınlanan son uyarı haritasına göre Muğla, Denizli, Burdur, Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay sarı kod, Rize ve Artvin ise turuncu kod ile uyarıldı.

Metropollerde hava durumu

Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Pazartesi günü İstanbul 26 derece, İzmir 27 derece ve Ankara'da 25 derece olacak.