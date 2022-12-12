Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor!

Yapılan en son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Güney ve Kıyı Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunun karla karışık yağmur, yükseklerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Antalya ve Isparta ile Burdur'un doğu ilçelerinde, gece saatlerinde Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının yağışlı hava kütlesi ile birlikte 2-4 derece düşecek olan sıcaklıkların, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Antalya Körfezi ile Orta Karadeniz’de zaman zaman kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların; sabah saatlerinde Antalya ve Isparta ile Burdur'un doğu ilçelerinde, gece saatlerinde Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Marmara'nın güneyi, Antalya Körfezi ile Orta Karadeniz’de zaman zaman kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Üç büyük kentte sağanak var



Başkent'in yanı sıra İstanbul ve İzmir'de de sağanak yağış beklendiği öğrenildi. Yarın illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak:

ANKARA: 11, Sağanak yağışlı

İSTANBUL: 10, Sağanak yağışlı

İZMİR: 17, Gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA: 19, Sağanak yağışlı

KONYA: 14, Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR: 12, Sağanak yağışlı

TRABZON: 18, Parçalı bulutlu

ERZURUM: 2, Kar yağışlı

DİYARBAKIR: 8, Sağanak yağışlı