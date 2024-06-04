Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava raporu tahminlerini yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.

Öğleden sonra ve akşam saatlerinde Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Eskişehir ve Hakkari çevreleri ile Ankara'nın batısı ve Bolu'nun güney ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi öngörülüyor.

Sıcaklıklar 8 ila 12 derece üzerinde seyredecek

Hava sıcaklıklarının Türkiye genelinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Marmara'da gölgedeki sıcaklık 37-38 dereceye ulaşacak, güneşin altında ise 45 dereceye kadar yükselecek. Cuma günü ise hissedilen sıcaklık 5-6 derece düşecek.