Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar geliyor!
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, 27 Temmuz'dan 31 Temmuz tarihine kadar Akdeniz'de hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği belirtildi.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, 27 Temmuz-31 Temmuz tarihleri arasında Akdeniz'in batısında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği belirtildi.
Sıcaklıkların hissediler derecede artacağı Akdeniz'de, uzmanlar özellikle öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması için vatandaşları uyardı.
Hava sıcaklıklarının ağustos ayının ilk günlerinde de mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniliyor.
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