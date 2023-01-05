Meteoroloji uyardı! Kar geliyor!

Meteoroloji Marmara ve Karadeniz bölgesi için yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, İstanbul'un Anadolu Yakası, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Kastamonu kıyılarının yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Karadenize kar geliyor

Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.