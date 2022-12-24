Meteoroloji uyardı, kar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladığı son tahmin raporunda birçok il için kar yağışı uyarısında bulundu.

Pazar gününden itibaren İç Anadolu bölgesinde başlaması beklenen kar yağışı Bolu, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Sivas, Kastamonu ve Çankırı'da etkili olması bekleniyor.

Pazar gününden itibaren İç Anadolu bölgesinde başlaması beklenen kar yağışı Bolu, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Sivas, Kastamonu ve Çankırı'da etkili olması bekleniyor.

Kar yağışı salı günü Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olurken Batı kesimlerde mevsim normallerinde bir hava bekleniyor.