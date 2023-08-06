Meteoroloji uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın!
Yurt genelinde boğucu nem ve sıcak hava etkisini sürdürüyor. Uzmanlar çarşamba gününe kadar etkisini sürdürecek olan sıcaklara karşı önlem olarak 11.00-16.00 saatleri arasında güneşe maruz kalınmaması ve bol bol sıvı tüketilmesi uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeybatı ve kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Çanakkale ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı, Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, diğer bölgelerimizde ise 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Bu saatlere dikkat
Uzmanlar çarşamba gününe kadar etkisini sürdürecek olan sıcaklara karşı önlem olarak 11.00-16.00 saatleri arasında güneşe maruz kalınmaması ve bol bol sıvı tüketilmesi uyarısında bulunuyor.
İllerimizde hava durumu
Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 38
İSTANBUL: 34
İZMİR: 33.
KOCAELİ: 39
BURSA: 40
EDİRNE: 36
DENİZLİ: 40
MANİSA: 36
ADANA: 35
ANTALYA: 32
HATAY: 31
MERSİN: 34
ESKİŞEHİR: 38
KONYA: 38
BOLU: 36
KASTAMONU: 38
SAMSUN: 32
TRABZON: 30
KARS: 30
ERZURUM: 30
MALATYA: 39
VAN: 29
DİYARBAKIR: 42
GAZİANTEP: 38
SİİRT: 40
ŞANLIURFA: 42
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