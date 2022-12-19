Meteoroloji uyardı! Beklenen kar yağışı geliyor!

Yurdun büyük bölümünde hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşerken çok sayıda kent için de alarm verildi.

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre; Marmara, Karadeniz, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı, Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 6-12 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi, çarşamba gününden itibaren ise kuzeybatı kesimlerden başlayarak tekrar artması bekleniyor.

Yarın İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Bursa, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Manisa için "sarı" alarm verildi.