Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin haritalarını güncelledi.

İstanbul'un bazı kesimlerinde hafta sonu kısa süreli etkili olan kar yağışı, 2016'dan bu yana kasım ayında görülen ilk kar yağışı olarak kayıtlara geçmiş oldu.

Genelde mevsimin ilk karının aralık ayından itibaren düştüğü İstanbul'a, uzun bir aranın ardından kasım ayında kar yağdı.

Haftasonu kar bekleniyor

Yarından itibaren yağışlı bir haftaya girmesi beklenen İstanbul'a Meteoroloji'nin paylaştığı haritaya göre pazar günü kar gelecek. Pazar günü İstanbul da dahil olmak üzere Marmara Bölgesi'nde kar yağışı etkili olacak.