Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşüyor, yağış geliyor

İstanbul ve Ankara’da Kasım ayının ilk günlerinde sağanak yağış bekleniyor.

Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre, çarşamba gününden itibaren başta İstanbul olmak üzere birçok ilde yağış bekleniyor.

Gök gürültülü sağanak yağışların cumaya kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.