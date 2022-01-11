Meteoroloji Gün verdi! İstanbul'a kar geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, çarşamba günü itibarıyla düşeceğini ve yarın sabah saatlerinde İstanbul’da karla karışık yağmurun etkili olacağını duyurdu.

GÜNÜN İLERLEYEN SAATLERİNDE KARA DÖNECEK

Yağışın, günün ilerleyen saatlerinde, özellikle şehrin yüksek noktalarında, kara dönüşeceği de açıklandı.

Bu açıklamaların ardından AKOM (Afet Koordinasyon Merkezi) Müdürü Serkan Tütüncü, kar yağışı öncesinde ve esnasında yapılacak çalışmalardan bahsetti.

AKOM: 7 BİN PERSONEL, BİN 500 ARAÇLA HAZIRIZ

Kış dönemi başlamadan önce aksiyon planlarını ve toplantılarını gerçekleştirdiklerini aktaran AKOM Genel Müdürü Serkan Tütüncü "Şu anda da yapılan uyarılar doğrultusunda bütün birimlerimiz 7/24 esasında vardiya düzenine geçecek ve aksiyonlarımızı, sahada yürütülen çalışmalarımızın koordinasyonunu merkezimiz üzerinden gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 400 km'lik yol ağımızda 7 binin üzerinde personel, bin 500'ün üzerinde araç ve iş makinasıyla sahada gelen Meteoroloji parametrelerini de takip edeceğiz" dedi.

"ÇEKİCİ KURTARICILARIMIZ ÖZEL NOKTALARDA BEKLEYECEK"

Yönlendirme ve Çalışmaların AKOM üzerinden gerçekleştirileceğini belirten Tütüncü, "Çekici kurtarıcılarımız özel noktalarda, arterlerde ve kritik noktalarda bekleyecek. Kritik noktalara tuz kutularımızı yerleştirdik. Aynı zamanda uç noktalarda köy muhtarlarımıza aparatlı traktörlerimiz teslim edildi. Onlar da çalışmalarını sahada gerçekleştirecekler" diye konuştu.