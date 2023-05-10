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Meteoroloji Genel Müdürlüğüne 78 sözleşmeli personel alınacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra hizmet birimlerine 78 sözleşmeli personelin alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlana göre, alımlar yazılı ve sözlü yapılmaksızın 2022-KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla gerçekleştirilecek.

Buna göre, farklı illerde görevlendirilmek üzere 4 mühendis, bir büro personeli, 61 destek personeli (59 temizlik görevlisi, 2 şoför) ve 12 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 78 sözleşmeli personelin alımı yapılacak.

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