Meteoroloji duyurdu! Yağış geliyor

Yurt genelinde soğuk hava etkisini kaybedecek ama yağışlar devam edecek. Sıcaklık mevsim normalleri civarında seyredecek.

Bugünden itibaren ılık hava etkili olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sabah saatlerinden itibaren Batı bölgelerden başlayarak tüm yurdun ılık ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini söyledi.

Yeni hava koşullarıyla birlikte sıcaklık bugün yurdun batısında, yarın ise doğu kesimlerde mevsim normallerine dönecek.

3 büyükşehirde hava nasıl olacak?

İstanbul ve İzmir'de özellikle yarın kuvvetli yağış bekleniyor. İstanbul'da sıcaklık 15-16 derece civarında olacak.

İzmir'de ise 19 dereceye kadar yükselecek.

Ankara'da ise bugün havanın az bulutlu ve açık, yarın ve perşembe günü ise yağışlı olacağı belirtildi. Ankara'da sıcaklık 12 ila 14 derece arasında olacak.