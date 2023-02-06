Meteoroloji duyurdu: Deprem bölgesindeki 10 ilin hava durumu!

Acil ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.7 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. AFAD’ın yaptığı açıklamaya göre Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saati 04.17 olarak kaydedilirken depremin derinliği ise 7 kilometre olarak bildirildi.