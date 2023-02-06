Meteoroloji duyurdu: Deprem bölgesindeki 10 ilin hava durumu!
Saat 04.17’de Kahramanmaraş’ta 7.7 büyüklüğünde 7 km derinliğinde deprem meydana geldi. Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde birçok il depremle sallandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü şiddetli depremin yaşandığı bölgedeki illerin hava durumu raporunu yayımladı.
Acil ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.7 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. AFAD’ın yaptığı açıklamaya göre Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saati 04.17 olarak kaydedilirken depremin derinliği ise 7 kilometre olarak bildirildi.
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