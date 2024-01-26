Meteoroloji çok sayıda ili uyardı: Kar geliyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkenin genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların bu gece saatlerinden itibaren Bolu çevreleri, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yüksekleri, Güneydoğu Anadolu bölge geneli, Hatay, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Van'ın güney çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli kar uyarısı

Kar yağışının bu gece saatlerinden itibaren Bolu çevreleri, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yüksekleri ile zamanla Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Van'ın güney çevrelerinde kuvvetli, yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Sarı ve turuncu kodla uyarı yapılan iller:

Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Kars, Kastamonu, Malatya, Mardin, Muş, Sakarya, Siirt, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Zonguldak, Bayburt, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce.