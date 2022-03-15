Meteoroloji bir kez daha uyardı, İstanbul'a kar geliyor

Meteorolojiden yapılan değerlendirmelere göre Türkiye, 17 Mart'tan itibaren soğuk ve yağışlı bir havanın etkisi altına girecek.

Perşembe günü genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlayacak yağışların, Cuma gününden itibaren güney kesimler hariç yurt genelinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Yağışların, Marmara Bölgesi, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca, önümüzdeki hafta ortasından itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkili olacağı değerlendiriliyor.

Rüzgarın, batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Sıcaklık mevsim normallerinin 4-8 derece altında seyredecek

Hava sıcaklıklarının önümüzdeki bir haftalık periyotta mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Ankara'da sıcaklık hissedilir derecede düşecek

Ankara'da Perşembe gününden itibaren aralıklarla kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren hissedilir derecede düşerek bir haftalık periyotta mevsim normallerinin altında seyredeceği bekleniyor.

İstanbul'da kuvvetli kar sağanakları görülecek

İstanbul'da ise yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların, Cuma gününden itibaren il genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Kar yağışlarının önümüzdeki hafta başına kadar aralıklarla yer yer kuvvetli kar sağanakları şeklinde etkili olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ise Cuma gününden itibaren hissedilir derecede düşerek bir haftalık periyotta mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

İzmir'de sıcaklık mevsim normallerinin altında

İzmir'de ise havanın genellikle parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.