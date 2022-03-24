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Meteoroloji baharın müjdesini verdi! Sıcaklar artacak!

Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Sıcaklıklar yurt genelinde artarken pazartesi günü İstanbul'da hava sıcaklığının 15 dereceyi bulması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftanın hava durumu tahmin raporunu paylaştı.

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Buna göre; perşembe, cuma ve cumartesi yurt genelinde sıcaklıklar düşük seyredecek. Bu üç günde bazı illerde kar bazı illerde de sağanak yağmur görülecek.

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Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde artacağı, pazar gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.

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Pazar gününden itibaren ülkenin batı kesiminde parçalı bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklıklar ise mevsim normalleri düzeyine gelecek.

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