Meteoroloji, AKOM ve valilikten uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) salı günü için 18 kente sarı uyarı geldi.

Sarı uyarı verilen iller Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Edirne, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Yalova olarak sıralandı.

AKOM uyardı

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtildi.

Açıklamada, hafta boyunca görülecek yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve zaman zaman kar şeklinde etkili olmasının beklendiği aktarıldı.

Hava sıcaklıklarının 16 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında seyretmesinin tahmin edildiği vurgulanan açıklamada, sıcaklıkların 17-25 Ocak arasında ise mevsim normalleri civarında seyretmesinin öngörüldüğü duyuruldu.

Valilikten de uyarı geldi

İstanbul Valiliği sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda İstanbul'da etkili olacak fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre yapılan uyarıda "İstanbul'da rüzgarın, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Kar geliyor

Çanakkale merkez ve doğu ilçelerinde görülecek olan yağışların sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışına (5-20 santimetre) dönüşmesi bekleniyor.

Yurdun batı kesimlerinde görülecek yağışlar Muğla çevreleri, İzmir ve Manisa'nın kuzey ve batı, Balıkesir'in güney ve batısı ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli, Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacak, yağışlar akşam saatlerinden sonra sıcaklıkların düşmesiyle birlikte Manisa ve Balıkesir'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.