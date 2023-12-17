Meteoroloji açıkladı: 4 ile sarı kodlu uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin geneli parcalı ve çok bulutlu, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Bursa, Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta, Kahramanmaraş, Düzce, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yağmur, yükseklerinde yoğun kar olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların, Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağmur, Artvin ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli yağmur, yükseklerinde yoğun kar olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ulaşımda aksamalar vb. dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.