Meteoroloji 7 ili uyardı! Sel ve su baskınlarına dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı, İzmir, Aydın, Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji, Adana, Gaziantep, Hatay, Mersin, K.Maraş, Kilis ve Osmaniye illeri için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Vatandaşlardan sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İşte bazı illerimizdeki hava durumu;

İstanbul: Parçalı bulutlu

Ankara: Parçalı bulutlu

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Antalya: Parçalı bulutlu

Zonguldak: Parçalı bulutlu

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu

Malatya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu