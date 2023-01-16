Meteoroloji 7 ili uyardı! Sel ve su baskınlarına dikkat!
Meteoroloji'den yapılan son tahminlerine göre; Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu bölgeleri gök gürültülü sağanak yağışlı, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısı karla karışık yağmurlu olacak. Meteoroloji 7 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı, İzmir, Aydın, Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji, Adana, Gaziantep, Hatay, Mersin, K.Maraş, Kilis ve Osmaniye illeri için sarı kodlu uyarıda bulundu.
Vatandaşlardan sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
İşte bazı illerimizdeki hava durumu;
İstanbul: Parçalı bulutlu
Ankara: Parçalı bulutlu
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Antalya: Parçalı bulutlu
Zonguldak: Parçalı bulutlu
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu
Malatya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu
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