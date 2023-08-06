Mete Gazoz Dünya Şampiyonu oldu!

Milli okçu Mete Gazoz, Almanya'da düzenlen Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay finalinde Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenerek altın madalya kazandı.

Başkent Berlin'de yapılan şampiyonada çeyrek finalde Şili'den Ricardo Soto'yu 6-2 mağlup eden milli sporcu, adını son 4 isim arasına yazdırdı.

Yarı finalde Brezilyalı Marcus D'Almeida'yı 7-3 yenen Mete, adını hem finale yazdırdı hem de 2024 Paris Olimpiyatları'na kota aldı.

Mete, finalde ise Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenerek, dünya şampiyonu oldu.

"Bugün bu gezegendeki en iyi okçu bendim"

Şampiyonluğun ardından konuşan Mete Gazoz, "Çok iyi oldu, çok da güzel oldu. Berlin'i seviyordum ama şimdi daha çok seviyorum. Bugün bu gezegendeki en iyi okçu bendim, bundan sonra da ben olacağım." dedi.