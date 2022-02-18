Metaverse'te 10 milyon konut satışı bekleniyor

Gayrimenkul sektörüne yönelik gündem konularının konuşulduğu ‘Sektörün Bugünü ve Yakın Geleceği’ adlı etkinlik İstanbul’da düzenlendi. Etkinlik kapsamında yakın gelecekte tüm sektörleri etkilemesi beklenen "Metaverse" evrenine ilişkin görüşlere yer verildi. İnternetten sonra dijital dünyanın en önemli buluşu olarak nitelendirilen Metaverse evreninde 2022 ve 2023 yıllarında 10 milyon civarında sanal konut satılacağı ve bu durumun önemli bir ekonomi doğuracağı dinleyicilere aktarıldı.

Re/Max Piramit Gayrimenkul'un organize ettiği etkinliğe Re/Max Piramit Gayrimenkul Sahibi ve Broker Hesna Yılmaz’ın yanı sıra Ekonomist Prof. Dr. Ali Hepşen, Avukat Doğukan Ünüvar, Koç Özge Toraman ve sektör temsilcileri katıldı.

METAVERSE’TE ARSA ALANLARIN SAYISI ARTACAK

Yeni bir dijital dünya vadeden Metaverse teknolojisi, emlak ve gayrimenkul sektörüne yönelik ihtiyaçları da beraberinde getirecek. Sanal emlak uzmanı, risk yönetimi uzmanı ve emlak danışmanlığı yöneticisi gibi meslek gruplarının Metaverse evreninde ilgi görecek meslekler arasında yer alması bekleniyor. Metaverse evreninde vakit geçirenlerin odağında ise sanal araziler satın almak olacak. Yakın dönemde açıklanan istatistiklere göre Türkiye’de çok fazla ilgi görmeye başlayan ve 20 binden fazla parselin satıldığı Metaverse evreninde sanal arsa satan platformlara olan ilgi her geçen gün artış gösteriyor.

SANAL EMLAK FİYATLARI ARTIŞ GÖSTERECEK

Uzmanlara göre, 2022 ve 2023 yıllarında taleplerin artmasıyla 10 milyon civarında sanal gayrimenkulün satılması bekleniyor ve sanal emlak/gayrimenkul almak isteyen ülkeler sıralamasında Türkiye üst sıralarda yer alıyor.

"SEKTÖRÜ BUGÜNÜ VE GELECEĞİNİ KONUŞTUK"

"Sektörün Bugünü ve Yakın Geleceği" adlı etkinlikte konuşan Re/Max Piramit Gayrimenkul Sahibi ve Broker Hesna Yılmaz, sektörü yakinen ilgilendiren birçok konunun hem 2022 hem de sonrasında sektörü yeniden şekillendireceğini belirtti. Yılmaz,"Sektöre ve işimize değer katacak konuları konuştuğumuz buluşmamızda alanında önemli isimleri ağırladık. Gayrimenkul fiyat artışları, kira oranları, gayrimenkul hukuku, 2022 yılında piyasaların mevcut durumu ve sektöre yansımaları, girişimcilik, metaverse gibi sektörün bugünü ve geleceğini etkileyen konuları masaya yatırdık" dedi.

"YATIRIMCILAR VE TASARRUF SAHİPLERİ GAYRİMENKULE YÖNELECEK"

Etkinlikte konuşan Ekonomist Prof. Dr. Ali Hepşen ise 2022 yılında piyasaların mevcut durumu ve sektöre yansımaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Hepşen, “2022 arzın nispeten daha sınırlı ve piyasa talebinin daha yoğun olduğu dönemi beraberinde getirecek. Enflasyonist ortamda yatırımcıların ve özellikle tasarruf sahiplerinin gayrimenkule yöneleceğini düşünüyorum. Bu düşüncemdeki en büyük sebep, gayrimenkulün uzun vadede sadece Türkiye üzerinde değil dünya genelinde de enflasyona karşı yatırımcıyı hem sağladığı sermaye kazancı hem de kira getirisiyle de mutlu etmesi diyebiliriz” diye konuştu.