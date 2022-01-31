Metaverse'de cinsel taciz vakası

Meta'nın "geleceğin dünyası" diye tanıttığı sanal platformu "metaverse"te çirkin bir olay yaşandı. Londra'da yaşayan 43 yaşındaki dört çocuk annesi Nina Jane Patel, Metaverse tabanlı çevrimiçi video oyun "Horizon Worlds"te tacize uğradığını açıkladı.

"Uygunsuz şekilde avatarıma dokundu"

Horizon’a kendisine benzeyen bir avatar oluşturarak katılan Patel, “Platforma girdiğimde 60 saniyede üç erkek avatar bana doğru geldi ve uygunsuz şekilde avatarıma dokundu. Avatarımın bedeninin üstüne ve altına dokunduklarında ekran görüntüsü çekiyorlardı. Tacizciler ‘Sevmiyormuş gibi yapma’ gibi şeyler söylediler” dedi.

"4 çocuk annesiyim, korkuyorum"

Sanal gerçeklik gözlüğüyle bağlandığı Horizon'da dokunmaları fiziksel olarak hissedemese de yaşadığı olay nedeniyle tedirginlik duyduğunu aktaran Patel, "4 çocuk annesiyim ve çocuklarımın görünüşte eğlenceli, davetkâr bu alanda tacizle karşılaşmasından korkuyorum" dedi.

Platformda tacizciler tarafından kovalanmış

Patel, platformda kaçmaya çalıştığında tacizcilerin avatarını takip ettiklerini belirtirken, ayrıca sesinden bir kız çocuğu olduğunu düşündüğü kişinin avatarının da erkeklerin tacizine uğradığını gördüğünü söyledi.

Cinsel suçluların uğrak yeri olabilir

Patel’in anlattıkları, 2024’e kadar yılda 500 milyar sterlinlik değere ulaşabileceği tahmin edilen metaverse evreninin cinsel suçlular ve pedofiller için uğrak yeri haline geleceğine dair korkuları artırdı.