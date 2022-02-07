Meta duyurdu: Facebook ve Instagram Avrupa’da kapatılabilir

Meta’dan yapılan açıklamada, ülkeler arasında kullanıcı verilerinin işlenmesinin iş ve reklam hedeflemesi için çok önemli olduğunu söylerken, “Faaliyet gösterdiğimiz ülkeler ve bölgeler arasında veri aktarımı yapamıyorsak veya ürün ve hizmetlerimiz arasında veri paylaşımımız kısıtlanıyorsa, hizmetlerimizi sağlama yeteneğimizi, şeklimizi veya reklamları hedefleme yeteneğimizi etkileyebilir” ifadelerine yer verdi.