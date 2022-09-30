AjansHaber.com.tr Spor Mesut Özil'den hayranlarına üzücü haber!

Mesut Özil'den hayranlarına üzücü haber!

Medipol Başakşehir'de forma giyen deneyimli futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından hayranlarına üzücü haberi verdi.

Mesut Özil, sosyal medya hesaplarından sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada,

1 5

"Maalesef uzun bir süre forma giyemeyeceğim.

2 5

Sırtımdaki ağrının tamamen geçmesi için bu hafta ameliyat olacağım. En kısa sürede sahalara dönebilmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Sevgi ve desteğiniz için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

3 5
4 5