Mesut Özil'den hayranlarına üzücü haber!
Medipol Başakşehir'de forma giyen deneyimli futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından hayranlarına üzücü haberi verdi.
Mesut Özil, sosyal medya hesaplarından sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada,
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"Maalesef uzun bir süre forma giyemeyeceğim.
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Sırtımdaki ağrının tamamen geçmesi için bu hafta ameliyat olacağım. En kısa sürede sahalara dönebilmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Sevgi ve desteğiniz için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
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