Mesut Özil resmen Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, Mesut Özil'in transferi için Arsenal'la anlaşmaya varıldığını Mesut Özil'le de prensip anlaşmasına varıldığını KAP'a bildirdi.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mesut Özil'in transferi konusunda önceki kulübü Arsenal FC ile anlaşmaya varıldı.
"Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda önceki kulübü Arsenal FC ile anlaşmaya varılmış olup, futbolcunun kendisi ile de prensip anlaşmasına varılmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."
Mesut Özil ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı
Sarı-lacivertlilerin internet sitesinden yapılan açıklamada, İngiltere'nin Arsenal Kulübünden bonservissiz şekilde transfer edilen 32 yaşındaki oyuncu ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Rüya gerçek oldu: Mesut Özil Fenerbahçemizde! 🔥#FenerSignMesut https://t.co/ZY00yCmVhC pic.twitter.com/oXJPfmfTJZ— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 24, 2021
"Rüya gerçek oldu. Kariyerinde başta Dünya Kupası olmak üzere pek çok başarı ve kupa olan Mesut Özil, bundan sonra çocukluk rüyası olan Fenerbahçe'miz için mücadele edecek. Kendisine sarı-lacivert çubuklu formayla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz."
Mesut Özil sağlık kontrolünden geçti
Yeni transferimiz Mesut Özil, @AcibademSaglik Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. pic.twitter.com/iJ6zXSp3XG— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 24, 2021
Fenerbahçe'nin Arsenal takımdan transfer ettiği Mesut Özil, sağlık kontrolünden geçirildi.
"Yeni transferimiz Mesut Özil, Acıbadem Altunizade Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti."
Yorumlar