Mesut Özil ne zaman sahaya çıkacak?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, online olarak düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu.

Mesut Özil'in karantinasının bugün ve yarın 2 test olduktan sonra sona ereceğini ve yarın akşam idmanına çıkmasını beklediklerini ifade eden Ali Koç, yıldız futbolcunun 2 haftaya kadar sahaya çıkacağını belirtti.

İşte Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamaları;

"Umarım Mesut sahaya çıkacak ve herkese bir daha kim olduğunu kanıtlayacak. Mesut Özil'in CV'si ortada. Arsenal'de yaşadıkları bizim için fırsat oldu. Bir rüya gerçekleşmek üzere. Mesut Özil bir futbolcudan daha öte bir marka. Çocukluğundan beri Fenerbahçeli olması bu transferi daha da anlamlı hale getiriyor. Mesut Özil'e ben yine evin oğlu diyorum. Israrla evin oğlu diyorum. Fenerbahçe'ye daha önce bu kadar büyük Fenerbahçe sevdası olan büyük bir marka gelmedi. Havadaki bir uçağı 4.5 saat boyunca seyretmek nasıl bir duygu ben anlamıyorum. 1.8 milyon kişi Mesut Özil'i taşıyan uçağı izlemiş. Fenerbahçe, Mesut Özil transferiyle birlikte bir kez daha adını tüm dünyaya en güçlü şekilde duyurdu. Mesut Özil'in çok büyük başarılar elde edeceğine inanıyorum. Fenerbahçe, Mesut Özil'e dünyanın en iyi futbolcularından biri olduğunu gösterme fırsatını sundu"

"MESUT ÖZİL YARIN İDMANA ÇIKACAK"

"Mesut Özil'in ilk koronavirüs testi negatif çıktı. Karantinası yarın test olduktan sonra sona erecek ve yarın akşam idmanına çıkmasını bekliyoruz. Bu da güzel bir haber. Mesut'un hiçbir sakatlık problemi yok. Ne zaman oynayacağına hocamız karar verecek. Eski hocasıyla konuştuğumda, 'Ne kadar sürer?' diye sormuştum. '3-4 hafta sürer' demişti. Şahsi düşüncem 2 haftaya kadar oynamaya başlar. Mesut Özil'in imza törenini salı veya çarşamba günü olarak planlıyoruz"

GALATASARAY VE OĞULCAN ÇAĞLAYAN SÖZLERİ

"Biz sahada rekabet ettiğimiz kadar transferde de rekabet ediyoruz ve rekabetin adil bir şekilde yapılması gerekiyor. Futbolcu ayartma konusunda birçok kulüp rahatsız. Transferin yapılış şekli, bizi de ilgilendiriyor. Transferlerin kurallara göre uygun yapılmasını herkes istiyor. Oğulcan konusunda henüz resmi ceza verilmedi, yakın takipçisiyiz. Fenerbahçe olarak bu konudan rahatsızız"

"SABRIMIZ TAŞTI"

Yayıncı kuruluş konusunda artık sabırlarının taştığını dile getiren Ali Koç, "Niye Fenerbahçe'ye oluyor? Bu bir tesadüf olamaz. O küfürlü marşlar haricinde önceden de yaşananlar da vardı. Bu konuda kendilerine ilettik sorunumuzu. Ancak sabrımız taştı ve sorun çözülene kadar gerginlik devam edecek" ifadelerini kullandı.

"AKLIMDAN HOCA DEĞİŞİKLİĞİ GEÇMEDİ"

Erol Bulut'un her zaman arkasında olduklarını dile getiren Koç, "Direkt şampiyonluk algısı yapıldı sezon başında. Bizim aklımızın ucundan hoca değişikliği geçmedi. Biz hangi kararı vereceğimizi sosyal medya üzerinden tepkilere göre vermiyoruz" dedi.

Ali Koç diğer branşlar için ise "Bizi diğer rakiplerimizden ayıran konu, mücadele ettiğimiz her branşta en tepeye oynamak için bütün sınırlı imkanlarımıza rağmen elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmamız. Basketbol, voleybol ve diğer tüm branşlarda kulübü tutmak ve bu seviyede mücadeleci yatırımlar yapmak daha ne kadar sürdürülebilir, emin değilim" ifadelerini kullandı.

"AZİZ YILDIRIM'LA İLETİŞİM KURMADIK"

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'la da ilgili konuşan Ali Koç, "Başkanımız Aziz Yıldırım ile hiçbir sıkıntımız yok, bizim tek sıkıntımız Aziz Yıldırım ile birkaç kez iletişim kurmaya çalıştık ama başaramadık. Ortak paydamız Fenerbahçe ise buluşmamız bu kadar zor olmaz" dedi.

TRANSFER AÇIKLAMASI

"İnanın iyi yoldayız. İnişler, çıkış olacaktır. Bazı kulüpler de bizim yaşadıklarımızı yaşıyor ama bize yapılan eleştiriler kadar onlar göz önüne getirilmiyor. Ne bir maçla şampiyon oluyoruz, ne de bir maçla şampiyonluk kaçırıyoruz. Kırılma anlarından çıktık, genç taraftarlarımızdan ricam 90'ar dakikalık maçların sonucunda coşkunuzun ya da tepkinizi tavan yapmasını istemiyor. Şampiyonluk uzun bir süreç. Futbolcularımız böyle bir süreçten etkileniyor. Atilla Szalai bu hafta oynayabilir ve işlemlerini tamamladık. Osayi Samuel de genç ve potansiyeli olan arkadaşlarımız. Bir nokta atışı daha transfer yapabiliriz belki"

"Bunun için doğru yeri ve zamanı gelmesi gerekiyor. Bizim ilkelerimize uyan bir yapı. Ancak ilk 3 yıllık sponsor bulmamız lazım"

"OMAR OLAYINDA İÇİMİZ PARÇALANDI"

"Galatasaraylı futbolcu Omar'ın kazasını duyar duymaz açıklamamız yaptık, genç çocuk sahibi biri olarak olayı duyduğumuz zaman içimiz parçalandı. Bu konunun özelinde bir ziyaretimiz olmadı ama bu tip jestlerin Türk futboluna fayda sağlayacağına inanıyorum"

"Kulüp üye aidatlarının 50TL'den değiştirilmesi ve yükseltilmesi gibi talepler var. Biz geçen sefer söyledik. Arzu eden daha üstünü de bağış olarak paylaşabilir. Düşük olduğunu düşünenler için bu imkan her zaman açık. Peki sonucu ne oldu. 5028 üye 50TL üstü miktarda teberru diyeceğimiz miktarda aidat-bağış ödemesi yaptı. 2019'da 1.9 milyon TL aidat toplamışken, geçen sene 4.2 milyon TL aidat geliri toplamış olduk" ifadelerini kullandı.