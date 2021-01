Mesut Özil İstanbul'a geliyor

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, transfer süreçlerini ilerletmek için Mesut Özil'i İstanbul'a getiriyor." ifadesi yer aldı.

Açıklama ile birlikte paylaşılan ilk fotoğrafta, Mesut Özil, kendisini İstanbul'a getirecek özel uçağın önünde yer alırken, ikinci fotoğrafta boynunda Fenerbahçe atkısı bulunan tecrübeli futbolcu, eşi ve çocuğuyla birlikte poz verdi.

Bilgilendirme | Kulübümüz, transfer süreçlerini ilerletmek için Mesut Özil’i İstanbul'a getiriyor. 💛💙



Club Statement: Our club is bringing Mesut Özil to Istanbul to continue the transfer processes. pic.twitter.com/Wt0gR8xRSk