Mesut Özil hangi maçları kaçıracak? Beşiktaş derbisine...

Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, Fraport Tav Antalyaspor maçının 65. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi. İşte Mesut'un sakatlığıyla ilgili ayrıntılar…

Fenerbahçe’nin dünya yıldızı Mesut Özil, Fraport Tav Antalyaspor maçında büyük bir şanssızlık yaşadı. Son haftalarda olduğu gibi bu karşılaşmaya da ilk 11’de başlayan sarı lacivertli futbolcu, 65. dakikada Fredy ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı.

AYAĞININ ÜSTÜNE BASAMADI

Büyük acı çektiği belli olan yıldız futbolcuya ilk müdahale sahafa yapıldı. Ancak Mesut tüm çabasına rağmen ayağının üzerine basamadı ve maça devam edemedi. Sarı lacivertli futbolcunun sahayı sedyeyle terk etmesi de Fenerbahçeli taraftarları korkuttu.

AYAK BİLEĞİ DÖNMÜŞ OLABİLİR

Yayıncı kuruluşun verdiği ilk bilgiye göre Mesut Özil’in ayak bileğinin döndüğü ifade edildi. Yıldız oyuncunun durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından kesinlik kazanacak.

İLK DEVRE MUTLAK GOLÜ KAÇIRDI

Sakatlanmasının ardından yerini Fenerbahçe’nin bir diğer flaş transferi İrfan Can Kahveci’ye bırakan Mesut Özil ilk yarıda çok net bir gol fırsatından yararlanamadı. 44. dakikada Antalyaspor defansının büyük hatası sonucu topu bir anda önünde bulan sarı lacivertli yıldız meşin yuvarlağı boş kale yerine kenardaki su şişelerine gönderdi. Bu pozisyonun ardından Mesut Özil sosyal medyada TT oldu.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

32 yaşındaki yıldızın çekilen MR’ında durumu belli oldu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ”Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığımız karşılaşmada aldığı darbe sonrası ayak bileği burkulan Mesut Özil’in çekilen MR'ında; ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlenmiştir.” denildi.

KAÇ HAFTA OYNAYAMAYACAK, HANGİ MAÇLARI KAÇIRACAK?

Mesut Özil sahalardan en az iki hafta uzak kalacak. Fenerbahçe, 8 Mart Pazartesi günü Konyaspor, 14 Mart Pazar günü ise sahasında Gençlerbirliği ile mücadele edecek. Mesut Özil, öngörüldüğü üzere eğer 2 hafta sahalardan uzak kalırsa bu maçları kaçıracak. 21 Mart Pazar günü ise Beşiktaş ile Fenerbahçe derbi maçta kozlarını paylaşacak.