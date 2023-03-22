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Mesut Özil futbolu bıraktığını açıkladı!

Son olarak Süper Lig ekiplerinden Başakşehir forması giyen Mesut Özil, futbolu bıraktığını açıkladı.

Mesut Özil, resmi sosyal medya hesaplarından futbolu bıraktığını açıkladı. 35 yaşındaki yıldız futbolcu, "Uzun süren düşüncelerin ardından futbolu bıraktığımı açıklıyorum. 17 yıl boyunca profesyonel futbolcu olmak bir ayrıcalıktı. Bu fırsat için kendimi minnettar hissediyorum. Ancak, geçtiğimiz haftalarda ve aylarda uzun süreli sakatlıklar yaşadım. Futbolu bırakmamın zamanının geldiğini hissettim." ifadelerini kullandı.

 

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