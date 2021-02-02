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Mesut Özil, Fenerbahçe'de ilk maçına çıktı

Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'den kadrosuna kattığı Mesut Özil, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı.

Lider Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertlilerin maç kadrosunda yer alan Mesut Özil, müsabakaya yedekte başladı.

Arsenal'de uzun süre maça çıkmayan ve kondisyon eksikliği bulunan tecrübeli futbolcu, mücadelenin 76. dakikasında Mame Thiam'ın yerine oyuna dahil oldu.

Karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

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