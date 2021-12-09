Messi'nin kontratı basına sızdı: 555 milyon euro

İspanya'nın ünlü gazetelerinden El Mundo, Arjantinli süper yıldız ile Katalan ekibi arasında 2017'de imzalanan sözleşmeye bugünkü sayısında yer verdi.

Gazeteye sızdırılan belgeye göre Messi'nin Kasım 2017'de imzaladığı ve 30 Haziran 2021'de sona erecek olan sözleşmenin toplam değeri 555 milyon 237 bin 619 euro. Buna göre 33 yaşındaki futbolcu, Katalan devinden sezon başına 138 milyon euro alıyor.

Habere göre Messi, ayrıca, sözleşme yenilediği için imza parası olarak 115 milyon euro ve 'sadakat bonusu' olarak da yaklaşık 78 milyon euro aldı.

Barcelona: Mahkemeye vereceğiz

İspanya spor gündemini çatırdatan bu haberin ardından Barcelona'dan bir açıklama geldi.

Katalan ekibinin yönetimi, sözleşmenin kendileri tarafından sızdırılmadığını ifade ederken "FC Barcelona olarak Leo Messi'nin profesyonel sözleşme detaylarıyla ilgili haber yapan El Mundo gazetesine karşı her türlü yasal hakkımızı arayacağımızı ve bu süreçte dünyanın en iyi futbolcusuna her türlü desteği sağlayacağımızı deklare ederiz." açıklamasını yaptı.

Barça, El Mundo'nun sözleşmenin gizliliği ilkesini ihlal ettiğini vurguladı.