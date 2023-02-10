AjansHaber.com.tr Spor Messi'nin forması satışta! Geliri bağışlanacak

Messi’nin formasından elde edilen gelir depremzedelere bağışlanacak

Merih Demiral, Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'de top koşturan Arjantinli yıldız Lionel Messi’nin imzalı formasının açık artırma usulü satılıp, elde edilen gelirin de depremzedelere bağışlanacağını açıkladı.

Daha önce birçok dünyaca ünlü futbolcunun formasını açık artırma ile satarak gelirini depremzedelere bağışlayan milli oyuncu Merih Demiral, sosyal medya hesabından Lionel Messi’nin de imzalı formasının satılacağını duyurdu. Açık arttırma sonucu satıştan elde edilen gelir yine deprem bölgesine gönderilecek.

Merih, ayrıca Messi ile iletişime geçerek durumu kendisine anlatan Hakan Çalhanoğlu ile Gianluigi Donnarumma'ya da teşekkür etti.

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