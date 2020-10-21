Messi'den yeni rekor
Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda yer alan Barcelona, Macaristan'ın Ferencvaros takımını 5-1 yendi.
İlk yarıyı Lionel Messi'nin penaltı ve Ansu Fati'nin golleriyle 2-0 önde kapatan Barcelona, ikinci yarıda Philippe Coutinho, Pedri ve Ousmane Dembele'nin golleriyle farka gitti.
Konuk takımın tek golünü Ihor Kharatin penaltıdan kaydetti.
Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Messi, turnuvada üst üste 16 sezonda gol atan ilk futbolcu olurken, 16 farklı sezonda gol atan Ryan Giggs'in rekorunu egale etti.
Kırmızı kart gören Barcelonalı Gerard Pique, gelecek hafta deplasmanda oynayacakları Juventus maçında cezalı duruma düştü.
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