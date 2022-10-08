Messi'den hayranlarını üzecek karar!
2022 Dünya Kupası hakkında konuşan Lionel Messi, futbolseverleri üzecek kararı açıkladı.
PSG'nin Arjantinli yıldız futbolcusu Lionel Messi, Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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Dünya Kupası hakkında görüşlerini paylaşan 35 yaşındaki oyuncu kendisiyle ilgili aldığı bir kararı da resmen duyurdu.
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Arjantin'in Dünya Kupası'ndaki şansını Arjantinli gazeteci Sebastian Vignolo'ya değerlendiren başarılı oyuncu, "Çok iyi bir noktadayız, ancak Dünya Kupası'nda her şey olabilir. Çok zor maçlar var. Her zaman favoriler kazanmıyor, Dünya Kupası bu yüzden çok özel.
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Messi,"Büyük adaylardan biri miyiz? Bilmiyorum, ancak tarihimizden gelen bir adaylığımız var. Bence favori değiliz. Bizden daha iyi takımlar var."dedi.
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