Messi'den hayranlarını üzecek karar!

Arjantin'in Dünya Kupası'ndaki şansını Arjantinli gazeteci Sebastian Vignolo'ya değerlendiren başarılı oyuncu, "Çok iyi bir noktadayız, ancak Dünya Kupası'nda her şey olabilir. Çok zor maçlar var. Her zaman favoriler kazanmıyor, Dünya Kupası bu yüzden çok özel.