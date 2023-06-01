Messi PSG'den ayrılıyor! Yeni kulübü belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni müzesine getirmek isteyen Fransız devi PSG, dünyaca ünlü futbolcuları renklerine bağlarken son olarak kadrosuna kattığı Lionel Messi de bu derde çare olamadı.

2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanarak koleksiyonunda eksik parça bırakmayan Arjantinli yıldız, taraftarların yoğun eleştirisine maruz kalmış ve zaman zaman ıslıklanmıştı.

Yaşanılan Suudi Arabistan krizinin ardından yeniden takımla birlikte çalışmalara başlayan yıldız isim, kulüpten ayrılma kararı aldı.

Fransız deviyle +1 yıl opsiyonu bulunmasına rağmen bunu kullanmama kararı alan Arjantinli yıldızın geleceğiyle ilgili kararını verdiği öne sürüldü.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'den futbol tarihine geçecek sözleşme teklifi alan Lionel Messi'nin önündeki diğer olasılık ise yuvası Barcelona.

Kararını verdi

Relevo'nun haberine göre Leo Messi, Barcelona'ya dönme kararı aldı ancak Arjantinli yıldız, eski kulübüne 10 gün süre verdi.

Messi, Barcelona'dan La Liga ile gerekli anlaşmayı 10 gün içinde tamamlamasını istiyor.

Tecrübeli futbolcu, transferin La Liga yönetiminin gözünde geçerli olup olmayacağının teyidini talep ediyor.

Barcelona'nın maaş bütçesinde 200 milyon Euro'luk kesintiye gitmesi gerekiyor. Katalan temsilcisi bu bağlamda bazı futbolcularla yollarını ayıracak.

Messi, bu sezon PSG formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 40 maçta 21 gol, 20 asistlik performans sergiledi.