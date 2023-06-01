Messi, Paris formasıyla son maçına çıkıyor!

Paris Saint Germain, yıldız futbolcu Messi'nin ayrılığını açıkladı.



Son maçına çıkacak

Galtier: "Dünyanın en iyi oyuncusuna hocalık yapma ayrıcalığına sahip oldum. Clermont, Lionel Messi'nin Parc des Princes'teki son maçı olacak."

Messi'nin son maçı Clermont'a karşı olacak.

35 yaşındaki Arjantinli futbolcunun adı Barcelona ve Suudi Arabistan takımlarıyla anılıyordu.

Barcelona'dan ekonomik sorunlar nedeniyle 2021'de ayrılmak zorunda kalan Lionel Messi, 2021/22 sezonunun başında Paris Saint Germain'e imza attı.



Bu sezon 40 maçta görev yapan Arjantinli yıldız, 21 gol ve 20 asist kaydetti.



Messi, Paris Saint Germain'de 2 lig ve Fransa Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.