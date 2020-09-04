Kriz farklı boyuta ulaştı

Lionel Messi'nin babası Jorge Messi La Liga yönetimine gönderdiği mektupta, Arjantinli yıldızın sözleşmesindeki 700 milyon euro'luk çıkış maddesinin geçerli olmadığını savundu.

Lionel Messi'nin Barcelona'da kalıp kalmayacağı tartışmalarına yeni bir boyut eklendi.

Oyuncunun menajerliğini yapan babası Jorge Messi'nin Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu ile görüşmesinden sonra Arjantinli yıldızın takımda kalma ihtimalinin arttığını öne sürülürken, Jorge Messi'nin La Liga yönetimine gönderdiği mektup ortaya çıktı.

"MADDE GEÇERLİLİĞİNİ YİTİRDİ"

4 Eylül tarihli mektupta Jorge Messi, "Profesyonel futbolcu Lionel Andres Messi'nin temsilcisi olan ben Jorge Horacio Messi, Ulusal Futbol Ligi'nin 30 Ağustos 2020'de yaptığı açıklamaya istinaden bu bilgilendirmeyi geçiyorum. La Liga, hangi sözleşmeyi analiz ederek bu açıklamyı yaptı bilmiyoruz. Messi'nin 'serbest kalma bedeli' ile ilgili madde 2019/20 sportif sezonu bitiminde geçerliliğini yitirmiştir. Oyuncu ile kulüp arasındaki sözleşmenin 8.2.3.6 maddesi bu duruma işaret etmektedir. '2019-20 sezonu bitiminden sonra bu sözleşme tek taraflı olarak feshedilebilir' denilmektedir. Sonuç olarak 700 milyon euro'luk serbest kalma bedeline işaret eden sözleşmenin 8.2.3.5 maddesi, geçerlilik süresini yitirmiştir" ifadelerini kullanarak serbest kalma maddesinin geçersiz olduğunu savundu.

LA LIGA SERBEST KALMA MADDESİ OLDUĞUNU SAVUNMUŞTU

İspanya La Liga yönetimi, Lionel Messi'nin sözleşme durumuyla ilgili olarak son günlerde yaşanan tartışmalar sonrası açıklama yapmış ve Arjantinli yıldızın sözleşmesinde 700 milyon euroluk serbest kalma maddesi olduğunu savunmuştu.

La Liga'dan yapılan açıklamada, "Oyuncu Lionel Andres Messi'nin FC Barcelona ile sözleşme durumuna ilişkin olarak farklı medya kanallarında farklı iddialar yer almaktadır. La Liga, bununla beraber konunun açığa kavuşmasının uygun olduğunu düşündü. Lionel Messi'nin şu anda Barcelona ile olan sözleşmesi yürürlüktedir. Lionel Andres Messi'nin 26 Haziran tarihli 1006/1985 numaralı Kraliyet Kararnamesi'nin 16. maddesi uyarınca sözleşmesini erken tek taraflı fesih hakkı bulunmaktadır. Sözleşmenin feshine karar verilmesi durumunda özel bir fesih bedeli vardır. Geçerli düzenlemelere uygun olarak ve bu durumlarla ilgili prosedürü takiben La Liga, söz konusu madddeyi daha önce ödememiş olan Messi'nin transfer yapabilmesi için bu ücreti ödemesi gerekmektedir. Aksi takdirde La Liga, oyuncuya transfer vizesi vermeyecektir" ifadelerine yer verilmişti.