Messi iyice abarttı! Takım arkadaşlarına aldığı hediye şaşırttı

Katar'ın ev sahipliğinde oynanan 2022 Dünya Kupası'nın sahibi Arjantin Milli Takımı oldu. Bu dev organizasyonun en iyi futbolcusu seçilen Arjantinli yıldız Lionel Messi, şampiyonluğun ardından takım arkadaşlarına isimlerinin yazdığı altın telefon hediye etti.

2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin, penaltı atışları sonrası Fransa’yı mağlup ederek şampiyon oldu ve kupaya uzandı.

Yılın en iyi futbolcusu seçildi

2022 Dünya Kupası'nı kazanarak koleksiyonundaki tek eksik parçayı da tamamlayan Lionel Messi 'FIFA Yılın En iyi Futbolcusu' ödülünün sahibi oldu. Messi bu ödül için Mbappe ve Benzema ile yarışıyordu. Geçen sezon bu ödülü Robert Lewandowski kazanmıştı.

Takım arkadaşlarına altın kaplama telefon hediyesi

The Sun'un haberine göre Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı Lionel Messi, Dünya Kupası şampiyonluğu sonrası takım arkadaşlarına 24 karatlık, isimlerinin yazdığı, ve Arjantin logosu kazındığı telefonlar hediye etti.

Bu telefonları sipariş ettiği yerin CEO'su bu konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Markanın CEO'su yaptığı açıklamada, "Muhteşem galibiyeti kutlamak için tüm oyunculara ve personele özel bir hediye istediğini, ancak her zamanki saat hediyesini istemediğini söyledi. Bu yüzden isimlerinin yazılı olduğu altın kaplama telefonlar önerdim ve o da bu fikre bayıldı" ifadelerini kullandı.

Lionel Messi'nin, bu altın kaplama telefonlar için toplamda 170 bin euro (3.4 milyon TL) ödediği öğrenildi.