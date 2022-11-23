2022 Dünya Kupası'nda mucizevi bir durum yaşandı. Arjantin, Messi'nin golüyle 1-0 öne geçtiği ve ilk yarısını 1-0 önde kapattığı maçta Suudi Arabistan'a 2-1 mağlup oldu. Bu maçın ardından Suudi Arabistan'da bugün resmi tatil ilan edildi. Arjantin-Suudi Arabistan maçından hemen önce yaşananlar ise büyük bir tartışma yarattı. Messi ile Suudi Arabistan yetkilileri arasında sağlanan anlaşma Avrupa basınında geniş yankı buldu.

Messi: "Bahanemiz yok"

Suudi Arabistan'a 2-1 mağlup olan Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu, "Herhangi birini suçlamak çok zor. Bu şekilde başlamayı düşünmüyorduk. Bunun bazı nedenleri var. Şimdi önümüzdeki mücadelelere hazırlanmalıyız. Bundan sonra kazanmak bizim elimizde. Bahanemiz yok. Her zamankinden daha fazla birlik olmalıyız. Bu grup çok zor ve bunu bugün herkes anladı. Uzun zamandır yaşamadığımız bir durumun içine düştük. Şimdi gerçek bir 'takım' olduğumuzu gösterme zamanıdır." şeklinde konuştu.

Messi ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşma Avrupa'nın gündeminde

The Athletic, Messi ve Suudi Arabistan arasında '2030 Vizyonu' adı altında bir sponsorluk anlaşması yapıldığını duyurdu. Haberde 2030 Dünya Kupası için Yunanistan, Mısır ve Suudi Arabistan ortaklığında bir Dünya Kupası düzenlenmesi için FIFA'ya resmi başvuruda bulunacağı belirtildi.

Haberde Messi'nin 2030 Dünya Kupası elçiliği için değil Suudi Arabistan'da turizmin gelişmesine yönelik bir anlaşma yaptığı vurgulandı. Fakat Suudi Arabistanlı yetkililerin Dünya Kupası başvurusunda bulunmasının ardından Lionel Messi'ye yeni bir teklif götürerek kupanın elçiliğini yapmak isteyecekleri ifade edildi.

The Athletic'te yer alan haberin detayında Suudi Arabistan'dan Cristiano Ronaldo'ya turizm elçiliği yapması için yıllık 5 milyon sterlinlik bir teklif yapıldığı fakat Ronaldo'nun bu teklifi geri çevirdiği belirtildi. Habere göre Messi'nin Ronaldo'nun 5 katı fazla yıllık ücret istediği vurgulandı. Daily Mail ise Messi ve Suudi Arabistan arasında yapılan anlaşmanın 25 milyon sterlin değerinde olduğunu iddia etti.