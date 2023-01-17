Messi ile Ronaldo karşı karşıya!

15 yılı aşkın süredir futbol dünyasındaki en büyük rekabeti yaratan Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, Paris Saint-Germain ile Suudi Arabistan’ın en başarılı iki takımı olan Al Hilal ve Al Nassr oyuncularından seçilecek karma bir takım arasındaki mücadelede karşı karşıya geliyor. Toplamda 12 Ballon d’Or ve birçok ödül kazanarak başarılarıyla uzun süredir futbolu domine eden ikilinin belki de son kez kozlarını paylaşacağı mücadele 19 Ocak Perşembe günü 20:00’da beIN SPORTS 4’te olacak.

Ligue 1 şampiyonluğu unvanını elinde bulunduran Paris Saint-Germain, geleneksel Kış Turu kapsamında Katar’ın başkenti Doha ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da kamp yapacak. Bu tur, Parislilerin Katarlı ve MENA taraftarlarıyla tanışmaları, Khalifa Stadyumu'nda antrenman yapmaları ve Katar'da bulunan partnerleriyle düzenlenen bir dizi aktivasyona katılmaları için önemli bir fırsat olacak. 2022 FIFA Dünya Kupası'nın başarılı organizasyonunun ardından Katar'a yapılan bu gezinin, ülkenin spor tesislerinin yenilikçi özelliklerine ışık tutacağı öngörülüyor.

Al Nassr ile imzaladığı sözleşme ile dünya basınında gündem yaratmaya devam eden Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan’daki ilk maçına Lionel Messi’nin formasını giydiği Paris Saint Germain karşısında çıkacak. Belki de bu ikilinin son kez karşı karşıya geleceği Riyad'daki mücadeleye Kral Fahd Stadyumu ev sahipliği yapacak.