Messi Dünya Kupası'nı istiyor! "Son şansım!" dedi

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında bugün Suudi Arabistan ile karşılaşacak olan Arjantin Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Messi, dün akşam Medya Merkezi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Turnuvaya hazır olduklarını belirten Lionel Messi, "Kendimi fiziksel olarak çok iyi hissediyorum. Bu Dünya Kupası, diğerlerinden farklı. Katar 2022, oynadığım son Dünya Kupası olacak. Büyük hayalimi gerçeğe dönüştürmek için son fırsat. Bunu başarmaya çalışacağım. Hepimiz bunu istiyoruz." ifadelerini kullandı.