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Meslek liseleri hem öğretiyor hem kazanıyor

Van Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki atölyelerde öğretmenleriyle çalışan öğrenciler, okullar için sıra, masa, basketbol potası, tenis masası, kütüphane rafı üretiyor. Okulun yıllık cirosu 5 milyon Tl'yi geçti.

Meslek liseleri fabrika gibi. So dönemlerde öğrenci sayısı azalsa da  Meslek ve teknik meslek liseleri öğrencilerine hem melsek öğretiyor hem de adeta fabrika-ticarethane gibi para kazanıyor. Bunlardan biri de  Van'ın İpekyolu ilçesindeki Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okul ilçedeki diğer okulların  ihtiyaç duyduğu sıra, masa, dolap, basketbol potası, tenis masası gibi ürünlerin üretimini yapıyor. Üretilen ürenlerden elde edilen ciro ise tam 5,5 milyon lira.

Okulun 10, 11 ve 12. sınıflarında eğitim gören 60 öğrenci, 10 öğretmen gözetiminde, elektrik-elektronik, mobilya, makine ve metal teknolojisi atölyelerinde okullardan ve kurumlardan gelen talepler doğrultusunda üretim yapıyor.

Şu ana kadar öğretmenleriyle Van'daki 79 okulda özel eğitim sınıfı, kütüphane, eğitim destek odası kurulması için gerekli mobilyaları üreten öğrenciler, Van ve Hakkari'deki onlarca okula da tenis masası ve basketbol potası yaptı.

Bu sayede öğrendikleri bilgileri atölyede uygulama imkanı bulan öğrenciler, hem kendilerini geliştirdi hem de kazandıkları parayla ailelerine katkı sundu.

Okul müdürü Ercan Türker, fabrika gibi çalışan okullarında öğrencileri hayata hazırladıklarını söyledi.  Türker "Öğrencilerimizin döner sermaye işlerinde çalışmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bu eğitimin bir parçası. Sektöre bilgili, becerili, donanımlı ara eleman yetiştiriyoruz. Öğrencilerimiz burada kendini geliştiriyor, meslek ediniyor, mezun olduğunda işini kurabiliyor. Atölyelerde çalışırken asgari ücret alarak ailelerine katkıda bulunuyorlar. Öğrencilerimizi mezun ederken diplomanın yanında iş yeri açma ve ustalık belgesi veriyoruz. Bu belgeler geleceğe hazırlanmalarında öğrencilerin işine çok yarıyor." dedi.

 

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