Mescid-i Aksa’ya baskın planı

Ebu Zuhri, “İşgalciler Mescid-i Aksa’nın bahçesinde kendilerine ait bir ibadet alanı oluşturmayı planlıyor. On binlerce Fanatik Yahudi Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyecek. Bunun hazırlığını yapıyorlar.” dedi.

Filistin’de Hamas direniş hareketi sözcüsü Sami Ebu Zuhri, işgalcilerin Kadir Gecesi’nden sonra Mescid-i Aksa’da büyük bir provokasyona hazırlandığı bilgisini aldıklarını aktardı. Yeni Şafak’ın haberine göre, Ebu Zuhri, “İşgalcilere göre Ramazan’ın 28’inci gününe denk gelen 10 Mayıs günü ‘Kudüs Günü’. İbranice takvimine göre uydurdukları bu günü “Kudüs’ün Kurtuluş Günü” olarak ilan edip, ‘Bayram’ kutlaması yapmak üzere on binlerce Fanatik Yahudi Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyecek. Bunun hazırlığını yapıyorlar.” uyarısında bulundu. Filistinliler’in, Kudüs’te direnişlerini ne olursa olsun sürdüreceğini belirten Ebu Zuhri, “Ancak desteğe ihtiyaçları var. Türkiye’deki Müslüman kardeşlerimi Kudüs ve Mescid-i Aksa işgaline karşı direnmeye çağırıyorum. Türk kardeşlerim Kudüs için

ayaklansınlar, onların sesiolsunlar ve bu sesi dünyaya duyursunlar.” çağrısında bulundu.

AKSA’NIN BAHÇESİNE HAVRA

Hamas sözcüsü, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’da yerleşimcilerin ibadet ettiklerine dikkat çekerek, “Düşünün şöyle bir noktaya geldik. İlk kıblemize siyonist yerleşimciler giriyor ve uydurdukları ibadetleri yapıyorlar. Bu dünyada görülmüş bir şey değil. Hiçbir Müslüman bir Hristiyan’ın ibadet yerine gidip orada namaz kılmaya çalışmıyor ya da bir Yahudi’nin mabedine girip ibadet yapmıyor.” tepkisin gösterdi. Zuhri, “Üstelik yerleşimciler ve fanatik gruplar Aksa’da kendileri için hazırlanan özel bir mekana, günü belli saatlerinde gelecekler ve o saatlerde Müslümanlar içeri alınmayacak. Mescid-i Aksa’nın bahçesinde bir Havra inşa etmeyi hedeiyorlar. Ancak bu planı hayata geçirmeden önce siyonist yerleşimcilerin Mescid-i Aksa’ya girip ibadet etmelerini normalleştirecekler.” sözleriyle de Aksa’yı hedef alan provokatif planı açıkladı.

BASKI ARTIYOR

İşgalci yönetimin, Mescid-i Aksa’yı Yahudileştirme planının uzun yıllara dayandığını belirten Hamas sözcüsü, “Bu planını daha hızlı hayata geçirmek için son zamanlarda baskılarını arttırdılar. Mescdi-i Aksa’nın kapılarının kontrolünü zorla ele geçirdiler. Filistin halkının girişlerine kısıtlama getirdiler. Yaş ve bölge sınırı koyuyorlar. Halkın çoğunluğunun girişi engelleniyor. Bildiğiniz üzere Mescid-i Aksa’nın imam hatibi olduğu halde Şeyh İkrime Sabri’nin girişine mani oluyorlar.” örneklerini verdi.

HEDEFLERİ YIKMAK

Mescid-i Aksa’nın çevresinde ve altında süren kazı çalışmalarına ilişkin de Zuhri, “İşgalciler mescidin yıkılması için uğraşıyorlar. En ufak bir sarsıntıda yerle bir olsun istiyorlar. Kazı çalışmalarının yıkıcı etkilerini çok açık bir şekilde görüyoruz. Aksa’ya yakın olan Filistinlilere ait evler büyük hasarlar gördü, hatta birçoğu yıkıldı. Kazı çalışmalarının sonunda Mescid-i Aksa’yı yıkmayı başarırlarsa onun yerine

Süleyman Mabedi’ni inşa edecekler.” ifadelerini kullandı.