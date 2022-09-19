Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü gözaltında!
İsrail güçleri Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani’yi gözaltına aldı.
Mescid-i Aksa’nın yönetiminden sorumlu Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail polisi, Kisvani’nin işgal altındaki Doğu Kudüs’teki evine baskın düzenledi.
Açıklamada, baskında Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Kisvani'nin gözaltına alındığı ve evindeki bilgisayar, bazı belgelerle elektronik eşyalara el konulduğu kaydedildi.
Kisvani’nin, ifadesi alınmak üzere Batı Kudüs’teki Meskubiyye Polis Merkezi’ne götürüldüğü belirtildi.
Olaya ilişkin İsrail polisinden açıklama yapılmadı.
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