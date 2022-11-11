AjansHaber.com.tr Dünya Mesaj gönderen KFC'ye, Alman müşterilerden tepki

Mesaj gönderen KFC'ye, Alman müşterilerden tepki

Amerikan fast food zinciri Kentucky Fried Chicken'in (KFC) Almanya'da yayımladığı bir reklam mesajı tepkilere neden oldu.

KFC'nin telefon uygulamasından müşterilerine gönderdiği mesajda "Kristal Gece'yi anma gününde çıtır tavukla daha yumuşak peynirle kendinizi şımartın." ifadesi kullanıldı.

Mesajı alan müşteriler, KFC'ye sosyal medya üzerinden yoğun eleştiri yöneltti.

KFC de bunun üzerine ikinci bir mesajla, ilk mesajın teknik bir arıza nedeniyle gönderildiğini belirterek, müşterilerinden özür diledi.

Almanya'da, 9-10 Kasım 1938'de, Yahudilere ait işletmelerin, sinagogların ve diğer Yahudi kurumlarının ateşe verilmesi, Kristal Gece olarak niteleniyor.

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